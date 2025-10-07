США требуют от Словакии, Венгрии и Турции строить новые трубопроводы и отказаться от дешевого русского газа
Ряд европейские стран продолжают закупать энергоресурсы у Москвы, будет очень нелегко заставить их отказаться от дешёвого российского газа, однако без этого об эффективности антироссийских санкций не может быть и речи.
Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в России) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы продолжим давать России европейские деньги на покупку энергоресурсов, санкции не будут иметь такого эффекта. И если посмотреть на такие страны, как Польша и Чехия – они полностью отказались от российской нефти и газа. Но есть и другие члены НАТО, например, Венгрия, Словакия, которые покупают почти 100% нефти и газа, и не сто процентов, но слишком много российских энергоресурсов покупает и Турция.
И мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО, как помочь этим странам отказаться от российских ресурсов. Конечно, это будет непросто. У этих двух стран есть прямые трубопроводы из России, по которым они получают нефть дешевле, чем на рынке», – сказал Уитакер.
Он подчеркнул, что ЕС и США должны предложить таким странам альтернативу.
«Ведь Польша и Чехия избавились от этой зависимости, и теперь у них больше возможностей для торговли и преодоления нынешней ситуации, когда Россия вторглась на Украину, и продолжает вести войну. Нам нужно, чтобы этим странам, не имеющим выход к морю, вместе с Турцией предложили альтернативу – будь то американский СПГ, нефть и строительство новых трубопроводов. Потребуется тяжёлая работа, чтобы изменить ситуацию в этом вопросе», – призвал американский посол.
