США недовольны, что танки Abrams из Австралии доехали до Украины

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Телеканал Australian Broadcasting News сообщает о недовольстве со стороны США тем, что Австралия все-таки отправила Украине обещанные списанные танки Abrams.

«Во время встречи в Риме Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Энтони Албанезе после того, как тот подтвердил, что флот подержанных машин Abrams M1A1 уже в пути на Украину», – говорится в публикации.

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Телеканал ABC подтвердил, что процесс загрузки первой из 49 машин на грузовое судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из соображений безопасности.

«Прежде чем начать процесс транспортировки, Австралии пришлось дождаться одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну, которое было предоставлено, несмотря на то, что американские чиновники в частных разговорах оставались разочарованными этой передачей», – отмечается в сообщении.

«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков будет сложной, и когда они, наконец, попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать», — сказал один американский чиновник в интервью ABC на условиях анонимности.

В прошлом месяце представитель австралийского оборонного ведомства заявил, что существуют определенные опасения, что отправка крупных танков на Украину не является лучшим способом предоставления военной помощи этой стране.

«Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины. Башня танка является самым слабым местом Абрамса, а это война с беспилотниками», — сказал чиновник.

В начале этого года операции на ключевом логистическом хабе в Польше, в конечном итоге австралийские танки «Абрамс», были приостановлены после того, как Трамп приостановил военную помощь Украине. Но сейчас объект вернулся к нормальной работе, отмечает издание.