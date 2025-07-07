«Спасибо нашим суперпредкам» – Китай не может догнать Россию по ИИ из-за отсутствия математической базы

Россия значительно опережает Китай в сфере искусственного интеллекта.

Об этом глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила в интервью Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гигант-Китай от нас отстает в основных базовых технологиях по искусственному интеллекту. ИИ определяется математической школой. Работы по нейтронным сетям просто так взять и перекопировать невозможно. Китайцы хороши в массовости, в активной позиции по внедрению. Коммунистический режим позволяет по приказу целый город взять и накрыть экспериментом. Но они проигрывают в математической школе. У них ее не было. За десять лет ее не нарастить.

История нашей школы отсчитывается с 60-х годов. Это было соревнование между нашей и американской школой. Сейчас, благодаря нашей математике, программы, которые разработаны, лучше, чем у китайцев», – сказала Ускова.