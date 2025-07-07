«Спасибо нашим суперпредкам» – Китай не может догнать Россию по ИИ из-за отсутствия математической базы

Елена Острякова.  
07.07.2025 17:28
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Китай, Наука, Общество, Политика, Россия


Россия значительно опережает Китай в сфере искусственного интеллекта.

Об этом глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила в интервью Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно опережает Китай в сфере искусственного интеллекта. Об этом глава компании Cognitive Pilot...

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«Гигант-Китай от нас отстает в основных базовых технологиях по искусственному интеллекту. ИИ определяется математической школой. Работы по нейтронным сетям просто так взять и перекопировать невозможно. Китайцы хороши в массовости, в активной позиции по внедрению. Коммунистический режим позволяет по приказу целый город взять и накрыть экспериментом. Но они проигрывают в математической школе. У них ее не было. За десять лет ее не нарастить.

История нашей школы отсчитывается с 60-х годов. Это было соревнование между нашей и американской школой. Сейчас, благодаря нашей математике, программы, которые разработаны, лучше, чем у китайцев», – сказала Ускова.

В качестве примера она привела трактора-автопилоты на основе ИИ и промышленных роботов.

«Мы вообще не отстали, а по важным для экономики параметрам мы превосходим. Основа этого превосходства лежит в математической школе, спасибо нашим суперпредкам. Наконец-то у нас начались серийные заводы по производству техники», – заметила Ускова.

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