Спасение в срочных переговорах: Украину ждёт полный разгром – швейцарский полковник
Европейские страны о сих пор не поняли, что нужно срочно прекращать боевые действия, ведь Россия фактически победила в войне.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад до сих пор не понимает, что Россия выигрывает войну, и что это положение России будет влиять на весь переговорный процесс, который сейчас проходит в Стамбуле.
Запад до сих пор не признает сложившейся ситуации и пытается затянуть процесс переговоров. И сегодня говорить о чем-то, что нас ожидает, по сути, невозможно, потому что готовности к переговорам нет», – отметил Бод.
«Необходимо смотреть на факты. Если мы посмотрим на них, то вопрос о том, кто выиграет, вообще не возникает. Всем понятно, что войну выигрывает Россия. И в Америке это поняли. Это является причиной, почему Дональд Трамп сегодня пытается склонить Зеленского к переговорам.
Вы же знаете, есть два способа завершить военный конфликт. Первый – это убедительная полная разгромная победа. А второй способ – это переговоры.
И на данный момент к убедительной победе ближе всего находится Россия. Если Украина не хочет своего полного разгрома, то в их интересах в эти переговоры вступить», – добавил полковник.
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