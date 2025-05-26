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Европейские страны о сих пор не поняли, что нужно срочно прекращать боевые действия, ведь Россия фактически победила в войне.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад до сих пор не понимает, что Россия выигрывает войну, и что это положение России будет влиять на весь переговорный процесс, который сейчас проходит в Стамбуле. Запад до сих пор не признает сложившейся ситуации и пытается затянуть процесс переговоров. И сегодня говорить о чем-то, что нас ожидает, по сути, невозможно, потому что готовности к переговорам нет», – отметил Бод.