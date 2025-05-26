Спасение в срочных переговорах: Украину ждёт полный разгром – швейцарский полковник

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские страны о сих пор не поняли, что нужно срочно прекращать боевые действия, ведь Россия фактически победила в войне.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны о сих пор не поняли, что нужно срочно прекращать боевые действия, ведь...

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«Запад до сих пор не понимает, что Россия выигрывает войну, и что это положение России будет влиять на весь переговорный процесс, который сейчас проходит в Стамбуле.

Запад до сих пор не признает сложившейся ситуации и пытается затянуть процесс переговоров. И сегодня говорить о чем-то, что нас ожидает, по сути, невозможно, потому что готовности к переговорам нет», – отметил Бод.

«Необходимо смотреть на факты. Если мы посмотрим на них, то вопрос о том, кто выиграет, вообще не возникает. Всем понятно, что войну выигрывает Россия. И в Америке это поняли. Это является причиной, почему Дональд Трамп сегодня пытается склонить Зеленского к переговорам.

Вы же знаете, есть два способа завершить военный конфликт. Первый – это убедительная полная разгромная победа. А второй способ – это переговоры.

И на данный момент к убедительной победе ближе всего находится Россия. Если Украина не хочет своего полного разгрома, то в их интересах в эти переговоры вступить», – добавил полковник.

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