«Соглашения Авраама» – ошейник для Токаева и мина для Средней Азии

Астана присоединяется к «Соглашениям Авраама». Таким образом Казахстан и весь регион втягивается в ближневосточный конфликт на стороне США и Израиля. При этом Азербайджан объявляется частью Центральной Азии, что также входит в план по выстраиванию сплошного фронта Запада против Ирана с севера.

Такое обещание Токаев дал Трампу во время своего визита в Вашингтон на саммит «Центральная Азия – США», и в ближайшее время должна состояться церемония подписания самого документа. Таким образом, РК будет первой республикой в регионе, которая окажется среди участников соглашения, но это имеет далеко идущие последствия для всех местных народов.

Астана имеет давние дипломатические отношения с Тель-Авивом и сотрудничество, в том числе и в военно-технической сфере, активно развивается. Есть смысл напомнить, что Казахстан и Азербайджан обеспечивали Израиль нефтью на 70% от его потребностей, что давало возможность ЦАХАЛу вести войны против соседей и Ирана, а также осуществлять планомерное уничтожение палестинцев.

В руках Трампа это соглашение – строгий ошейник для Токаева, который набрасывается на его шею и закрепляет все остальные договора о передаче залежей редкоземельных металлов и является необходимым условием и ритуалом принятия в статус вассала англосаксов и сионистов. Таким образом Казахстан уже официально признаётся форпостом экспансии Запада в Средней Азии.

И это не какой-то там очередной дипломатический шаг по укреплению отношений с Израилем, которые уже имеются, а речь идёт о подтверждении правоты целей и задач сионистского режима, идеологии превосходства одной нации над другой, и одной религии над другими. Астана тем самым еще и оправдывает геноцид палестинского народа и подрывает усилия широкого антиизраильского фронта в мире.

После Астаны к подписанию такого документа американцы, очевидно, принудят Бишкек, Ташкент и Ашхабад, а затем заставят присоединиться к санкциям против Тегерана, так как это неотъемлемая часть стратегии Вашингтона и Тель-Авива по выстраиванию враждебной дуги изоляции Ирана с севера.

И то, что Баку недавно присоединили к формату консультативных встреч государств Центральной Азии как полноправного участника, также имеет символическое и прикладное значение, ведь Алиев непосредственно обслуживает интересы Израиля.

В этом же ключе надо рассматривать и визит в Астану Никола Пашиняна и подписание с РК соглашения о стратегическом сотрудничестве, в котором предусматриваются вопросы активного использования Зангезурского коридора («маршрута Трампа») по вывозу сырья на Запад через Транскаспийский маршрут. Это означает только то, что круг замкнулся и образовалась ось государств «тюркского мира», выполняющих роль прокси НАТО и разрезающих стратегические мосты, связывающие Россию, Иран и Китай.

Для Вашингтона и Тель-Авива – это несомненная победа, в том числе и пропагандистская, так как ключевая страна региона, где большинство исповедуют Ислам, присоединилась к враждебному для мусульман Ближнего Востока альянсу. Самое смешное, что Токаев намеренно всегда демонстрировал свою приверженность мусульманской вере и в мечетях на праздники совершал традиционные обряды.

Для ситуации внутри РК и региона эти «Соглашения Авраама» закладывают мину замедленного действия, так как провоцируется раскол и конфликты в мусульманской среде. В свое время, как только Судан присоединился к этим «соглашениям», там началась и продолжается сейчас кровавая гражданская война.