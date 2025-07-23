«Сложно на что-то надеяться» – украинский генерал о безнадёжной ситуации на фронте
Украинская армия настолько ослаблена и истощена, что командирам ВСУ уже сложно надеяться исправить положение.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня утром Дипстейт сообщает, что впервые за длительное время зафиксировано продвижение российских войск в Сумской области. Занято село Яблоновка, а также отмечено продвижение в районе Юнаковки. Это очень плохо, если они туда зайдут. С чем связано продвижение на Сумском направлении? У нас же там ранее, как сообщалось, якобы удалось стабилизировать ситуацию?», – спросил ведущий.
«Причин, которые могли это оправдать и объяснить, более чем достаточно. И это зависит, в первую очередь, от наших оборонительных способностей. И если мы занимаем позицию пассивной обороны и не действуем на опережение, если мы не имеем преимущества в воздухе, что касается использования тактических дронов, то достаточно сложно на что надеяться», – сказал Кривонос.
«Плюс, если командиры пехотных, стрелковых, мотопехотных, десантно-штурмовых, егерских батальонов, своевременно не получают минометные мины, дроны…
Если люди по несколько месяцев не могут отдохнуть, то сложно воевать с врагом, который постоянно наращивают усилия, имеет огневое преимущество в воздухе», – добавил генерал.
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