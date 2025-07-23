«Сложно на что-то надеяться» – украинский генерал о безнадёжной ситуации на фронте

Вадим Москаленко.  
23.07.2025 21:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 555
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Украинская армия настолько ослаблена и истощена, что командирам ВСУ уже сложно надеяться исправить положение.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия настолько ослаблена и истощена, что командирам ВСУ уже сложно надеяться исправить положение....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня утром Дипстейт сообщает, что впервые за длительное время зафиксировано продвижение российских войск в Сумской области. Занято село Яблоновка, а также отмечено продвижение в районе Юнаковки. Это очень плохо, если они туда зайдут. С чем связано продвижение на Сумском направлении? У нас же там ранее, как сообщалось, якобы удалось стабилизировать ситуацию?», – спросил ведущий.

«Причин, которые могли это оправдать и объяснить, более чем достаточно. И это зависит, в первую очередь, от наших оборонительных способностей. И если мы занимаем позицию пассивной обороны и не действуем на опережение, если мы не имеем преимущества в воздухе, что касается использования тактических дронов, то достаточно сложно на что надеяться», – сказал Кривонос.

«Плюс, если командиры пехотных, стрелковых, мотопехотных, десантно-штурмовых, егерских батальонов, своевременно не получают минометные мины, дроны…

Если люди по несколько месяцев не могут отдохнуть, то сложно воевать с врагом, который постоянно наращивают усилия, имеет огневое преимущество в воздухе», – добавил генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить