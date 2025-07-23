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Украинская армия настолько ослаблена и истощена, что командирам ВСУ уже сложно надеяться исправить положение.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром Дипстейт сообщает, что впервые за длительное время зафиксировано продвижение российских войск в Сумской области. Занято село Яблоновка, а также отмечено продвижение в районе Юнаковки. Это очень плохо, если они туда зайдут. С чем связано продвижение на Сумском направлении? У нас же там ранее, как сообщалось, якобы удалось стабилизировать ситуацию?», – спросил ведущий.

«Причин, которые могли это оправдать и объяснить, более чем достаточно. И это зависит, в первую очередь, от наших оборонительных способностей. И если мы занимаем позицию пассивной обороны и не действуем на опережение, если мы не имеем преимущества в воздухе, что касается использования тактических дронов, то достаточно сложно на что надеяться», – сказал Кривонос.