Следы убийства Портнова ведут от Коломойского с Порошенко до верхушки Демпартии США – эксперт

В убийстве бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича и близкого к нынешнему офису президента Владимира Зеленского юриста Андрея Портнова могут быть замешаны олигарх Игорь Коломойский и экс-президент Украины Петр Порошенко, а также «Демократическая партия США».

Об этом в интервью блогеру Тарику Незалежко заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам эксперта, Портнов лично участвовал в разработке схем разорения Коломойского и Порошенко:

«Портнов стоял за всеми судами против бизнеса Коломойского. По «Привату», по другим его активам, везде именно он стоял за всей совокупностью судебных процессов против персоналий, где криминальная ответственность каких-то людей, связанных с Коломойским, против его бизнесов, самые разные суды с отзывом лицензии, и Коломойский прекрасно это знал. Фактически Коломойский понимал, что Ермак и Зеленский руками Портнова его раздевают… еще более интересно – Порошенко. У них прям действительно все эти годы была личка. Всю каденцию, повторюсь, Порошенко… Портнов с ним враждовал и вернулся, как только Порошенко проиграл выборы. И продолжил работать против Порошенко… Речь идет про статью про госизмену, огромное количество его людей, удар по всем бизнесам – и готовится решение о национализации… Коломойский, Порошенко – люди, имевшие самый очевидный мотив для этого. Это бы не прекратило их проблемы, но во многом сняло напряжение, потому что Портнов – гений этих всех вещей. Он создавал проблему, то есть убери из формулы Портнова, останутся исполнители, и чтобы собрать свою схему, уже есть время отдышаться, подготовиться».

Павлив также отмечает, что за несколько дней до гибели Портнов был в Киеве, где вместе с замглавы Офиса президента Украина Олегом Татаровым они разрабатывали большой документ, подтверждающий отмывание денег на Украине «Демократической партией США»: