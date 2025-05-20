СК РФ массово отправляет мигрантов на СВО

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20 тыс мигрантов, получивших гражданство России, отправлены на СВО.

Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше военно-следственное управление уполномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД и Росгвардией. Мы отлавливаем иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, хотя они обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч таких граждан России, которые не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить», – сказал Бастрыкин.

По его словам, 60 тыс «новых граждан России», не попавших пока на фронт, поставлены на принудительный воинский учет.

Бастрыкин рассказал, как встречался с одним из таджиков, награжденных медалью за участие в операции по освобождению Суджи «Поток».