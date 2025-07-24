«Ситуация чрезвычайно сложная»: командир ВСУ о Красноармейске

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские подразделения на Покровском (Красноармейском) направлении оказались в очень сложном положении.

Об этом на канале «UkrlifeTV» заявил капитан ВСУ с позывным «Тоха», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские подразделения на Покровском (Красноармейском) направлении оказались в очень сложном положении. Об этом на...

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«На Покровском направлении ситуация чрезвычайно сложная. Она контролируемая, но чрезвычайно сложная. Если мы возьмем всю протяженность фронта, то наверное, 50% штурмовых действий врага направлены именно на Покровском направлении», – сказал капитан.

Он пожаловался, что на этом направлении также очень активны российские ДРГ.

«Почему сложное направление и враг сосредоточил туда такое большое количество своих войск на сегодняшний день? Это транспортный узел, железнодорожная дорога, трассы. Это логистика: поставка припасов, вооружения и техники на Донбасс. Они будут за него будут давить. Но на сегодняшний день подступы к городу мы держим. Сложно, трудно. Штурмы идут малыми группами, но чрезвычайно высокий темп. То есть это систематическая история.

Как я наблюдаю, враг не поставил ставку на быстрый прорыв, а поставил ставку бить на истощение. То есть истощить наши силы, будет где-то провал там по боеприпасам, какая-то пауза, и тогда они попробуют штурмануть. Ситуация контролируемая, но чрезвычайно сложная», – добавил ВСУшник.

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