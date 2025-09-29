Сибига в Варшаве выкатил условия: «Евровойска, обязывающая 5 статья и быстрое членство Украины в ЕС»
Главное, чтобы за европейскими гарантиями безопасности Украине стояли американцы, а членство в ЕС можно будет продавить и в обход Венгрии.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава МИД Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам нужно развивать сильную инфраструктуру безопасности, гарантии безопасности. Я не верю в какую-либо эффективную инфраструктуру безопасности в Европе без поддержки США. Здесь нам нужно участие наших американских друзей, и мы приветствуем их усилия по поддержке наших мирных инициатив.
Если мы говорим о гарантиях безопасности, то для Украины важно, чтобы они были юридически обязывающими. Это как фактор, который предотвратит возможную агрессию со стороны России в будущем. Они должны соответствовать статье 5. И, конечно, присутствие войск под руководством Европы и при поддержке США, присутствие войск», – размечтался Сибига.
Третьим пунктом он назвал присутствие Украины в ЕС.
«Мы считаем, что наше быстрое вступление в ЕС – это гарантия безопасности. У нас есть силы и единство, чтобы преодолеть вето Венгрии. И самое главное, что есть на Украине, и в будущем мы должны это укрепить, это украинская армия. Даже после прекращения огня, даже после мира нам понадобится сильная армия и мощный пакет сдерживания», – вещал укро-министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: