Сибига в Варшаве выкатил условия: «Евровойска, обязывающая 5 статья и быстрое членство Украины в ЕС»

Главное, чтобы за европейскими гарантиями безопасности Украине стояли американцы, а членство в ЕС можно будет продавить и в обход Венгрии.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава МИД Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно развивать сильную инфраструктуру безопасности, гарантии безопасности. Я не верю в какую-либо эффективную инфраструктуру безопасности в Европе без поддержки США. Здесь нам нужно участие наших американских друзей, и мы приветствуем их усилия по поддержке наших мирных инициатив. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то для Украины важно, чтобы они были юридически обязывающими. Это как фактор, который предотвратит возможную агрессию со стороны России в будущем. Они должны соответствовать статье 5. И, конечно, присутствие войск под руководством Европы и при поддержке США, присутствие войск», – размечтался Сибига.

Третьим пунктом он назвал присутствие Украины в ЕС.