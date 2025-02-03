Штаты готовят для Украины болезненные решения – Климкин

США и Россия уже проводят переговоры по будущему Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я почти уверен, что эти вопросы между ними, по меньшей мере, находятся в состоянии зондажа. И это достаточно логично. Во-вторых, вы правы, что тема она не нова. Она обсуждается и в экспертных, и в политических кругах, и в Вашингтоне, и в Европе. Решения будут сложны и зверски болезненны для наших эмоций, не только в смысле политики, поскольку политика, по определению, цинична, но для нас с вами, для украинцев…

Это наша земля и наши люди, что мы и как будем дальше делать. Мы, конечно, не будем признавать это юридически, но, возможно, американцы будут давить, чтобы мы признали это квазиполитически. К примеру, сказали, что мы не трогаем оккупированные территории и они остаются в том статусе. Возможно, американцы скажут, что мы двигаемся к варианту, который был при СССР для балтийских стран, все помнят. То есть, они не были признаны, но в целом никакие санкции в отношении них не действовали, то есть они жили в определенном пространстве…

Это попытка России договориться со Штатами, понятийно и не только понятийно, что оккупированные территории будут фактически оставаться в этом статусе. Они не будут формально признаваться юридически, но во всем остальном к ним будут применяться почти все правила по российской территории.

Понимаете мою логику? Вот примерно так, как это было по отношению к балтийским странам при СССР. То есть никто это юридически не признавал, но, тем не менее, туда можно было спокойно ездить, можно было делать какие-то экономические вещи, гуманитарные и так далее. То есть почти во всем они были СССРовскими, кроме юридического признания», – заявил Климкин.