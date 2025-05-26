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Не только в России, но и Сербии осознают попытки Запада извратить историю Второй Мировой войны с целью обеления большинства стран Европы, воевавших на стороне Гитлера.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Национального собрания Сербии Драган Станоевич. Политик подчеркнул, что именно поэтому президент его страны и он сам лично присутствовали на параде Победы:

«Мы – не проигравшие, мы – победившие в этой войне против нацизма вместе с русским советским народом. Запад, как проигравшая страна, пытается украсть у нас эту победу. Они пытаются стереть память о 26 миллионах советских граждан, 30% населения Югославии, которые погибли за свободу и за людей, которые сегодня живут благодаря этой победе. Поэтому наше участие в параде – это абсолютно естественный процесс, и это очень важно. Мы должны бороться против попыток фальсификации истории», – сказал парламентарий.

Станоевич уверен: нынешнему поколению придётся «добить змею нацизма», что и делают сегодня российские солдаты в ходе СВО:

«Меня особо впечатлило, когда на параде появились участники СВО, когда народ начал аплодировать и кричать: «Спасибо! Спасибо!». Это был просто невероятный момент, свидетельствующий, насколько народ понимает жертву, которую сегодняшние бойцы приносят в борьбе против этого нацизма».

Депутат объяснил, почему для сербов недопустимо переписывание истории в году Западу: