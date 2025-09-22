Сербия не забыла и обижена на Россию за поддержку Черногории
Сербия не понимает, какую политику Россия проводит сейчас по отношению к ней, потому что, кажется, что она полностью сосредоточена на Украине.
Об этом заведующий Центром евразийских исследований сербского Института международной политики и экономики Душан Пророкович заявил на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сербия немножко в недоумении. Какие именно вот конкретные цели России в новом многополярном мире по отношению в Сербии? Нам непонятно, вписывается ли Сербия в этот новый евразийский мир», – сказал Пророкович.
По его словам, в начале в Сербии думали, что геополитической целью России является сдерживание НАТО, но в 2006 году в Белграде засомневались.
«Но Россия поддержала независимость Черногории, например. А тогда уже было понятно, что независимость Черногории – это просто натовский проект блокады Сербии, чтобы она не имела выхода к Адриатическому морю», – сказал Пророкович.
