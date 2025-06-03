Сенатор: ВСУ начинают использовать рои дронов, которые не может перехватить ПВО

Российской ПВО удалось перехватить лишь около половины роя дронов, которым ВСУ атаковали минувшей ночью энергообъекты Херсонской и Запорожской области, обесточив значительную часть населенных пунктов новых регионов РФ.

В ближайшее время подобные массовые налёты вражеских БПЛА будут повторяться, предостерегает сенатор Дмитрий Рогозин.

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«Нашим удалось сбить почти половину ударных дронов противника. Но в том-то и смысл массированного и одномоментного налёта дронов, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны, заставив ее отстрелять свой боезапас и не дать возможность оперативно перезагрузиться… В ближайшие месяцы следует ожидать именно таких налётов. Массированных и синхронизированных. А также комбинированных», – пишет он в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рогозин скептически оценивает идею сбивать рои украинских беспилотников специально созданными для таких целей российскими дронами.

«Так не получится. Матку надо уничтожать до того, как она отправит в атаку своих кровожадных детёнышей. Нынешняя война — это подлая война, победит в ней не самый благородный и прекраснодушный, а изворотливый ум, быстро и неординарно думающий и реагирующий.

С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Надо убивать их в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда. Бить надо по стартовой инфраструктуре, по расчетам операторов, по производству этих дронов и их носителей. Бить постоянно и на упреждение, чтоб головы не смогли поднять. Никакая ПВО не устоит против сотен одномоментно летящих к цели дронов».