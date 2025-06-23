Рютте резко перестал быть уверенным в победе НАТО над Россией

Елена Острякова.  
23.06.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Блок НАТО не готов к победе над Россией.

Это признал генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блок НАТО не готов к победе над Россией. Это признал генсек НАТО Марк Рютте...

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«В НАТО широко распространено мнение, что если Россия нападет на нас, то наша реакция будет сокрушительной, – и русские это знают. Но многие в НАТО очень обеспокоены. Пару недель назад мы слышали выступление главы оборонного ведомства Германии и многих других высокопоставленных военных, представителей разведки о том, что через 3, 5, 7 лет Россия может успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать больше уже сегодня», – вещал Рютте.

Он призвал не ждать до 2035 года, а начать уже сегодня ежегодное увеличение расходов.

«В ближайшие 3-5 лет на оборону будут выделяться огромные дополнительные средства, которые позволят нанять больше солдат и купить все необходимое военное оборудование по приемлемым ценам. Это значит, что через 3-7 лет мы создадим такую сильную НАТО, что ни русские, ни китайцы, которые быстро наращивают свою военную мощь, не смогут напасть на нас», – убеждал Рютте.

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