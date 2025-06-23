Рютте резко перестал быть уверенным в победе НАТО над Россией

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Блок НАТО не готов к победе над Россией.

Это признал генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В НАТО широко распространено мнение, что если Россия нападет на нас, то наша реакция будет сокрушительной, – и русские это знают. Но многие в НАТО очень обеспокоены. Пару недель назад мы слышали выступление главы оборонного ведомства Германии и многих других высокопоставленных военных, представителей разведки о том, что через 3, 5, 7 лет Россия может успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать больше уже сегодня», – вещал Рютте.

Он призвал не ждать до 2035 года, а начать уже сегодня ежегодное увеличение расходов.