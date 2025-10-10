Русскоязычных украинцев требуют лишать работы, образования и уголовно наказывать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гражданам Украины, которые продолжают общаться на русском языке, следует создать максимальный дискомфорт.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил бывший вице-спикер ВР, член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский, ныне воюющий с Россией.

Ведущая с тревогой заметила, что если после начала войны люди переходили на украинский язык, то сейчас наблюдается «откат назад». Она добавила, что теперь даже «блогеры, которые перешли в свое время на украинский, обратно возвращаются на русский».

По словам Кошулинского, граждане должны осознать, что там, где язык, там проходит граница, но они этого не делают.

«Следовательно, мы можем констатировать факт, что морально-этическими уговорами, просьбами, мольбами, убеждениями – не доходит. Действовать должно украинское законодательство, которое должно очень строгими методами сделать дискомфорт людям, которые пользуются языком оккупанта. Ничего нового я вам не скажу: не дать образования, не дать работы, наказывать деньгами, снимать с должностей и так далее», – потребовал Кошулинский.

Он добавил, что люди, продолжающие разговаривать на русском языке, «не понимают других убеждений, кроме дискомфорта и финансового или уголовного преследования».