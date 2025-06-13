Русские штурмовики на мотоциклах залетают на уничтоженные позиции – спикер ВСУ
Проводя наступление, ВС РФ сначала наносят максимальное поражение украинским позициям, потом отрезают тылы, и только после этого идёт штурм малыми группами.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мотоциклы, квадроциклы, багги – это самый лучший, самый быстрый и манёвренный способ передвижения на поле боя. Мотоциклы могут преодолевать минные преграды с минами на бронетехнику, и преодолеть определенное расстояние на мотоцикле быстрее, чем бежать.
Кроме того, они оборудуют мотоциклы системами РЭБ и проводят штурмовые действия. Обычные мотоциклы, начиная от каких-то советских и до современных кроссеров. Сегодня русские ввели в состав штурмовых рот 30 единиц мотоциклетной техники – на сто человек каждый третий на мотоцикле», – сказал Волошин.
Также он рассказал, как теперь выглядят штурмы.
«Например, есть позиция с укрытием, где бойцы прячутся от обстрелов. Враг туда всеми видами вооружений, включая КАБы и артиллерю, наносит поражение, буквально полностью уничтожает эту позицию. После этого, применяя РЭБ и дроны на оптоволокне, он пытается отрезать наши тылы, чтобы не подошло пополнение.
И после этого под прикрытием авиации и дронов малая штурмовая группа заходит на мотоциклах, пытается зайти на эту позицию и там уже закрепиться. Приблизительно так это у нас выглядит. И когда таких штурмовых действий за день полторы сотни, это очень тяжело удержать», – жаловался ВСУшник.
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