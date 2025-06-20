Русские показали, что готовы идти дальше. Нужно продолжать воевать – американский дипломат

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Война на Ближнем Востоке не повлияет на военную поддержку американцами киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Укринформу завил бывший посол США на Украине, почётный член Евразийского института «Атлантического совета» Уильям Тейлор.

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По его словам, поддержка Киева, несмотря на конфликт между Израилем и Ираном, продолжится, поскольку «Россия является угрозой» для США.

«Поэтому мы не можем отвлекаться от этой проблемы», – сказал Тейлор.

Он считает, что проблема в президенте РФ Владимире Путина, на которого «нужно давить, чтобы он сел за стол переговоров».

При этом бывший дипломат сожалеет, что Россия в состоянии продолжать войну.