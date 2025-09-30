«Русские нарративы захватывают Европу!» – мэр Варшавы хочет прижать соцсети и жалуется на США

Благодаря развитию Интернета и поисковых систем, глобалистам и русофобам становится тяжелей убеждать население в своих фейках.

Такое положение на Варшавском форуме по безопасности признал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий попросил прокомментировать рост «авторитарных антидемократических» тенденций по всей Европе.

«Угроза популизма появляется не только в нашей части Европы, но и во Франции, Италии, Германии, и других странах. Если мы хотим что-то сделать с этими растущими кампаниями по дезинформации, которые подпитываются Россией.

На этом растут наши дети, которые сидят в социальных сетях, где алгоритмы разжигают конфликты. И это серьёзная проблема. И вопрос в том, собираемся ли мы что-то с этим делать?

С появлением искусственного интеллекта у авторитарных государств появились новые механизмы. Нам пора принимать смелые решения», – сказал Тшасковский.