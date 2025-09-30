«Русские нарративы захватывают Европу!» – мэр Варшавы хочет прижать соцсети и жалуется на США
Благодаря развитию Интернета и поисковых систем, глобалистам и русофобам становится тяжелей убеждать население в своих фейках.
Такое положение на Варшавском форуме по безопасности признал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий попросил прокомментировать рост «авторитарных антидемократических» тенденций по всей Европе.
«Угроза популизма появляется не только в нашей части Европы, но и во Франции, Италии, Германии, и других странах. Если мы хотим что-то сделать с этими растущими кампаниями по дезинформации, которые подпитываются Россией.
На этом растут наши дети, которые сидят в социальных сетях, где алгоритмы разжигают конфликты. И это серьёзная проблема. И вопрос в том, собираемся ли мы что-то с этим делать?
С появлением искусственного интеллекта у авторитарных государств появились новые механизмы. Нам пора принимать смелые решения», – сказал Тшасковский.
«Мы должны что-то сделать с работой социальных сетей. Это сложно, потому что при нынешней администрации в США тенденция другая. Но алгоритмы просто разжигают поляризацию и конфликты. Очень сложно доносить свои идеи, если они не вызывают отклика», – жаловался мэр.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: