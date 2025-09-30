«Русские нарративы захватывают Европу!» – мэр Варшавы хочет прижать соцсети и жалуется на США

Константин Серпилин.  
30.09.2025 20:54
  (Мск) , Варшава
Благодаря развитию Интернета и поисковых систем, глобалистам и русофобам становится тяжелей убеждать население в своих фейках.

Такое положение на Варшавском форуме по безопасности признал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать рост «авторитарных антидемократических» тенденций по всей Европе.

«Угроза популизма появляется не только в нашей части Европы, но и во Франции, Италии, Германии, и других странах. Если мы хотим что-то сделать с этими растущими кампаниями по дезинформации, которые подпитываются Россией.

На этом растут наши дети, которые сидят в социальных сетях, где алгоритмы разжигают конфликты. И это серьёзная проблема. И вопрос в том, собираемся ли мы что-то с этим делать?

С появлением искусственного интеллекта у авторитарных государств появились новые механизмы. Нам пора принимать смелые решения», – сказал Тшасковский.

«Мы должны что-то сделать с работой социальных сетей. Это сложно, потому что при нынешней администрации в США тенденция другая. Но алгоритмы просто разжигают поляризацию и конфликты. Очень сложно доносить свои идеи, если они не вызывают отклика», – жаловался мэр.

