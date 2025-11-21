Русские наращивают штурмы, по нам летит все подряд, – спикер ВСУ

На Волчанском направлении Россия уничтожает ВСУ всеми возможными способами – летят и авиабомбы, и артиллерия, и FPV-дроны.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер Третьей отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это направления населенных пунктов Меловое, Хатнее, Отрадное, Балоговка, Красное Первое, Камянка. Ситуация остается крайне сложной, потому что враг постоянно наращивает количество штурмов, поскольку это приграничные территории, пытается максимум усилий приложить, чтобы продвинуться вглубь нашей территории.

Наши позиции под постоянным огневым влиянием одновременно на всех направлениях. Это и тяжелая артиллерия, которая работает с территории России, это и КАБы, это и FPV и, конечно, штурмы по той же тактике, которая и на других участках фронта, а именно – инфильтрация, накопление и попытки продавить наши позиции», – заявил Романенко.

