В Сети обсуждают героизм простых мужиков при атаке дронов и пассивное поведение полиции

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поощрить героев облетевшего соцсети ролика – несколько мужчин, рискуя жизнью, пытались сбить камнями вылетающие из фуры украинские дроны.

«Дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — пообещал чиновник.

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На ролике зафиксировано: мужчины бросают по дронам камнями и пытаются сбить их палками, забравшись на крышу машины. Один из тех, кто бросал камни – дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич.

«Эти мужики, наверно, и фпв-дрона ни разу в своей жизни наяву не видели и их звука не различают. Они мало того, что не запаниковали от вида пожарища и от близости к фуре… Не снимают вяло на телефон, предвкушая лайки, а становятся (может, кто-то из них впервые в своей жизни) воинами и героями», – восхищен телеведущий Борис Корчевников.

На кадрах видны и сотрудники полиции, которые в происходящем участия не принимают, а лишь наблюдают, заметил военкор Дмитрий Стешин.

«Люди голыми руками сбивают дроны, вылетающие из фур (возможно, эти мужики спасли миллиарды рублей!), а на фоне этой картины напох…ях втыкают налегке, неспешно прогуливаясь, местные менты. Их вообще мало интересует происходящее и ничего не парит. Укладывается в голове? У меня нет. Тут можно задать множество вопросов о проведенных инструктажах, доводили ли до личного состава МВД характер новых террористических угроз и т.д. Но это все бессмысленно, когда видишь никем не инструктированных, но действующих, обычных мужиков, которым не все равно. А ментам – все равно. От чего так? Я не понимаю. Но хорошо знаю, из опыта 13 цветных революций, кто у нас первым исчезает с улиц в случае каких-то массовых беспорядков. Причем это не зависит от географии, политического строя и уклада жизни», – пишет Стешин.

Похожего мнения придерживается и военкор Александр Коц.

«Простые мужики-дальнобойщики в Иркутской области пытаются камнями и досками вырубить дроны, которые взлетают в сторону аэродрома. Каждого из этих беспилотников хватит, чтобы убить всех стоящих на крыше. И при повторной детонации – всех, кто вокруг. А мимо спокойно идут полицейские. У которых некомплект, низкая зарплата и и такой же низкий уровень серотонина», – отмечает Коц.

Бывшая помощница спикера Госдумы журналистка Анастасия Кашеварова называет ролик «символом происходящего».