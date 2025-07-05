Рупор американских глобалистов: Шансы на поражение Украины значительно выросли

Олег Кравцов.  
05.07.2025 11:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украине грозит поражение в войне с Россией и унизительный мир по ее итогам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет рупор американских глобалистов газета  The Washington Post.

Украине грозит поражение в войне с Россией и унизительный мир по ее итогам. Об...

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«В последние дни шансы на такой результат значительно выросли. Даже на фоне усиления жестоких российских воздушных атак, администрация Трампа заявила о приостановлении поставок дефицитных ракет ПВО Patriot и других критически важных вооружений Украине», – говорится в статье.

Отмечается, что поражение Киева может иметь разные формы.

«Это не обязательно означает полный развал украинских войск на 750-мильной линии фронта. Благодаря эффективности украинских беспилотников все чаще дополняются работами. Также российским логистическим ограничением силы Москвы все еще не могут достичь решающего прорыва.

Однако поражение также может означать, что Киев будет вынужден просить несправедливый мир, подчиняющий его воле Путина. Это произойдет, если Украина станет все более неспособна сдерживать разрушительные последствия российских воздушных бомбардировок. Масштабы этих атак с сотнями беспилотников и десятками крылатых и баллистических ракет, запущенных одновременно для подавления ослабленной противовоздушной обороны Украины, год назад казались невероятными, а теперь стали обыденностью», – описывает ситуацию издание.

По мнению автора публикации, преимущество России в численности население 4:1 «создает силу тяготения, которая со временем не может не подорвать резервы решительности и мужества Киева».

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