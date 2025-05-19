Только что мы стали невольными зрителями тщательно отрепетированного представления под названием «победа демократии в Румынии». На авансцене – технократ-урбанист Никушор Дан, внизу – хлопающие ладоши Макрон и Санду, а за кулисами – брюссельские режиссёры, раздающие реплики и бюджеты.

Всё остальное – декорации для доверчивого избирателя, которому в сотый раз пообещали «европейские зарплаты и дороги». Результат предсказуем: национально-консервативная AUR загнана в угол, любой скепсис объявлен «рукой Кремля», а Бухарест торжественно отправляет страну в новый цикл долговой зависимости перед ЕС и НАТО.

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Готовая и отработанная схема реплицируется под копирку. В Кишинёве тот же сценарий разыгрывают давно: Санду в роли «честной реформаторки», «Действие и солидарность» – «партия светлого будущего», а всем, кто задаёт неудобные вопросы о ценах на газ, санкциях и падении лея, спешат приклеить ярлык «агент Путина». Но румынские выборы обнажили три истины, которые пора выучить всем, кто не хочет окончательно раствориться в геополитической пене.

Первая истина – «санитарный кордон» против несогласных. Когда в Бухаресте стало ясно, что евроскептики набирают опасные проценты, против них объединились вроде бы непримиримые PSD и либералы. На одной чаше весов – идеологический плюрализм, на другой – железная дисциплина блок-пакта «всех против одной партии». В Молдове ровно то же: левый фланг раздроблен, еврооптимисты во главе с Санду и безликие «центристы» готовы сцепиться друг с другом из-за любой мелочи, но слаженно голосуют за каждую «европейскую директиву». А значит, правящий режим сделает максимум для того, чтобы сделать смену режима через урны проблематичным.

Вторая истина – страх вместо аргументов. Румынам намертво вбили в подкорку: любой шаг в сторону от линии Брюсселя – это «восточный дрейф», «путинская пятая колонна» и неминуемая война. Через тот же громкоговоритель нам каждый вечер читают мантры про «российскую угрозу» и обещают «защитить до последнего украинца». Между тем тарифы растут, кредиты душат бизнес, молодёжь уезжает партией. Страх – идеальный консервант власти: пока вы боитесь, вас можно стричь.

Третья истина – геополитика первична, экономика вторична. Никушор Дан уже объявил: 1 % ВВП – на оружие Киеву, новая батарея Patriot – прямиком на границе с Молдовой, гуманитарный коридор через Констанцу – опять-таки для Украины. Где тут интересы самого румынского налогоплательщика? Их нет. Это откровенная геополитическая дань за «европейский билет». Для молдаван тот же чек растёт: 40 % бюджета Молдовы – на обслуживание долга и социальные дотации, завязанные на западные гранты. Зимой лишат очередного транша – и привет, двузначная инфляция.

«Но альтернативы нет!» – кричат с экранов оплаченные эксперты.

Позвольте усомниться. Альтернатива есть всегда: подлинный суверенитет, нейтральный статус, прагматичная многовекторность, торговля там, где выгодно, а не там, где приказали. Нам говорят, что «евроинтеграция уже платит дивиденды» – так почему народные доходы упали на 12 % за год, а уровень бедности вернулся к отметкам 2010-го? Нам обещают «европейские стандарты» – так почему суды и полиция остаются самыми коррумпированными институтами, несмотря на бесконечные «реформы под флагом ЕС»?

Да, сегодня евроскептики в Румынии проиграли. Но они собрали почти половину голосов, несмотря на мощнейший административный каток. Это означает, что запрос на суверенную, социально ориентированную политику никуда не делся – его лишь заглушили на время. В Молдове этот запрос ещё сильнее: люди устали платить за чужие войны и чужие кредиты. Поэтому главный урок прост: не смиряться с ролью статистов под чужую партитуру.

Жителям Молдовы через считанные месяцы предстоит свой бой – информационный, электоральный, экономический. Молдаван запугивают тем, что без «европейского зонтика» они пропадут . Но подумайте: кто быстрее тонет – тот, кто идёт своим курсом, или тот, кто добровольно залез в чужую лодку, где ему отдали место гребца? Румыны сделали выбор, который ещё не раз выйдет им боком. Задача их соседей – не повторить их ошибку и вернуть себе право решать, с кем дружить, как торговать и за что умирать. Ведь суверенитет – это не еврогранты и не видеопоздравления Макрона. Это когда слово «народ» снова означает не статистику, а хозяина в собственном доме.