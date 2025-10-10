Румыния. Базы США укрепляются, сроки за сотрудничество с РФ увеличиваются

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 20:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 41
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, США, Украина


Американцы сохранят свое военное присутствие на территории Румынии.

Об этом в эфире видеоблога «Института Хадсона» заявила министр иностранных дел страны Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы сохранят свое военное присутствие на территории Румынии. Об этом в эфире видеоблога «Института...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио румынская дипломатка осталась довольна и считает, что ей удалось убедить Штаты не уменьшать численность своих военных в Румынии:

«Что я могу сказать от нашего имени, так это то, что мы хотели бы в эти дни в Вашингтоне, да и в течение всего года, прояснить нашу точку зрения и объяснить, почему важно, чтобы у нас было такое сильное присутствие НАТО в Румынии, как это влияет на безопасность и сдерживание в Черноморском регионе.

В последние годы, а особенно в последние месяцы, мы стремились объединить экономические интересы, энергетическую перспективу, с необходимостью обеспечения безопасности в регионе. Я думаю, что есть понимание рисков в регионе, а также важность присутствия США там», – вещала Цою.

Она также похваталась, что помимо американских баз вблизи российских границ, Румыния еще и усилила ответственность за сотрудничество с РФ:

«Мы поддерживаем 19-й пакет санкций в формате Европейского Союза, а также поддерживаем позицию президента Дональда Трампа, который требует, чтобы все страны-члены ЕС отказались от российских энергоресурсов.

Сейчас высока вероятность того, что часть прибыли, которую Россия получает от этого, будет использована для финансирования военных операций. В нашем случае, в Румынии, мы предложили Министерству иностранных дел и Министерству юстиции ввести новые меры, чтобы пресечь попытки обойти санкции.

Это означает, что мы изменили закон, который предусматривает только финансовые последствия, – на закон, предусматривающий наказание, вплоть до 12 лет лишения свободы».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить