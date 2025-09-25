Россия выходит из позиционного тупика – Залужный

Игорь Шкапа.  
25.09.2025 11:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 794
 
Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


На фронте Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку ВС РФ решили несколько проблемных для себя вопросов. 

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

На фронте Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку ВС РФ решили несколько проблемных для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он повторяет ранее высказывавшуюся им мысль, что ВС РФ и ВСУ «зашли в позиционный тупик», результатом чего стала невозможность выхода на оперативное пространство. Такая форма войны, по его мнению, несет большие риски для Украины.

Автор подчеркивает, что с весны 2024 года россияне стали активно искать решение проблемы и делать ставку на применение FPV БпЛА, которые, впрочем, из-за противодействия РЭБ не стали панацеей, что и позволило бронетехнике ВСУ прорваться в Курскую область. В итоге ВС РФ начали внедрять проводные дроны, не подверженные влиянию радиопомех.

Это привело к размытости переднего края украинской обороны и порой «к фактическому непониманию реального определения своих позиций по рубежам».

«Поэтому россияне нашли еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступа, Покровска и уже Купянска. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», – признает Залужный.

По его мнению, «позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России».

Он прогнозирует, что ВС РФ продолжат изматывать ВСУ, что «рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил».

«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», – прогнозирует экс-главком.

Генерал считает, что единственный выход сегодня – скорейшее изобретение средств, которые повысят выживание личного состава – объединение беспилотных и роботизированных систем на поле боя через сенсоры и вспомогательную инфраструктуру управления и связи с программным обеспечением.

«Только внедряя военные инновации, Украина может компенсировать традиционную нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери России. Но Россия тоже понимает это и уже делает шаги, которые мы чувствуем», – сокрушается Залужный.

По его мнению, если Украине удастся решить эту задачу, то это «даст нам возможность выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить