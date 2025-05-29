Россия так хорошо не жила последние 100 лет – Бортник призвал украинцев не ждать развала РФ

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 16:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Уровень жизни в России сегодня наилучший за прошедшие 100 лет ее истории, а надеяться на то, что санкции и экономическое давление заставят ее развалиться – бесполезно.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уровень жизни в России сегодня наилучший за прошедшие 100 лет ее истории, а надеяться...

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«Уровень жизни в современной России, конечно, намного выше, нежели он был там раньше. Наверное, сегодня нынешние россияне лучше всего живут за последних лет 100 – это тоже надо объективно понять.

Хотелось бы лучше, есть много претензий, но все же это потому, что санкции, что «мы воюем с Америкой в Украине». То есть, есть отмазка, есть отговорка, которая позволяет канализировать потенциальный протест и подавить полностью потенциальных лидеров этого протеста», – рассуждал он.

«Знаете, есть вещи, которые я бы не хотел бы обсуждать, но мы должны быть все-таки честными с нашей аудиторией. Я с 2022 года читаю, когда в России закончатся снаряды, ракеты, когда коллапсирует экономика, закончатся солдаты или танки…

Сокращение российских экономических возможностей ведет к тому, что Россия будет сокращать социальные издержки. Это не означает незамедлительного коллапса этого государства. Советский Союз разрушила не бедность, Советский Союз разрушила полная деградация элит и потеря внешних целей развития, полная потеря внешних целей», – отметил Бортник.

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