Россия провела испытание оружия, способного уничтожить Великобританию

Владимир Путин во время посещения раненых бойцов в госпитале сообщил об успешных испытаниях комплекса «Посейдон».

Эксперты считают, что это оружие, способное уничтожить Великобританию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса – это подводное безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошёл определённое количество времени.

Это огромный успех… здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат», и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве.

Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – сказал президент РФ.