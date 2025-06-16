Россия перебросила лучшие подразделения дроноводов сразу на два важных направления
Россия перебросила своих лучших операторов дронов на Сумское и Торецкое направления.
Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил украинский военный эксперт, военнослужащий ВСУ Сергей «Флэш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» .
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«Конечно здесь немаловажная проблема – это активность их авиации. Малая авиация, в том числе беспилотная, я имею ввиду. Их подразделение, например, «Рубикон», который у них был сформирован, – это те ребята, которые вынесли нас на Курском направлении. То есть это те, которые атаковали нашу логистику с двух сторон. Это подразделение, которое состоит из ряда составляющих, скажем так: это центр, который и испытывает на территории России беспилотные летательные аппараты, это центр, в котором обучают инструкторов, и у них боевые части, куда очень строгий отбор, лучше из лучших», – заявил «Флэш».
Украинский военный подчеркнул, что бойцы «Рубикона» создают серьезные проблемы для ВСУ, выбивая логистику.
«Они применяют разные тактики. То есть, в частности, у них есть подразделение, которое занимается «Ланцетами» и «Молниями», подразделение, которое есть, занимается зенитными дронами. У них есть подразделения, которые охотятся на наши бомберы, на «Вампиры», потому что для них это большая проблема. И подразделения, которые сейчас актуальны, которые мы видим, создают всем проблемы, – это FPV, которые работают на дистанции 20−40 км вглубь наших тылов, выбивая нашу логистику. Этот «Рубикон» разделен на две части – половина работает на Сумском направлении, половина, больше тридцати экипажей, уехала на восток на направление Торецка», – резюмировал ВСУшник.
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