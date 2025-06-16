Россия меняет тактику: на Украине «ошеломлены» количеством и качеством БПЛА-атак ВС РФ

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Украинские военные фиксируют рост числа российских беспилотников, что усложняет работу по их перехвату. Также россияне стали запускать БПЛА на большей высоте, пишет CNN.

«В последние недели Россия активизировала свои воздушные атаки против Украины, запустив 479 беспилотников и ракет за одну ночь. Эти нападения не просто более масштабные и частые; Они также более сконцентрированы и выполнены таким образом, что с ними гораздо сложнее бороться», – говорится в материале.

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«Юрий Чумак проводит много своих ночей, сидя на крышах Киева с автоматом в руках. Днем он является судьей Верховного суда, а ночью входит в состав добровольческого подразделения по охоте за дронами. Он сказал, что в последние недели небо стало значительно более оживленным», говорится в публикации.

«Дронов стало гораздо больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем сложнее работать против них», — сказал Чумак CNN.

По его словам, после того, как Москва начала запускать беспилотники на больших высотах, его подразделению стало почти невозможно, уничтожать их. Раньше российские войска запускали беспилотники низко, например, вдоль русла реки, чтобы как можно дольше не быть обнаруженными украинской противовоздушной обороной.

«Время на реакцию было очень коротким, потому что мы обнаружили его только тогда, когда он был близко. Мы можем видеть их все. Радары могут их отслеживать. Но сбить их из пулеметов стало невозможно», – пожаловался Чумак, добавив, что Украина теперь вынуждена использовать ракеты, чтобы помешать им.

Увеличение числа беспилотников, которые Россия развертывает против своего соседа, ошеломляет: по данным CNN, за последние четыре недели произошло семь крупнейших атак БПЛА по целям на Украине.

«Мы видим, как Россия увеличивает количество дронов и меняет тактику. Вместо того, чтобы наносить удары то тут, то там, они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического», — с тревогой сказал CNN Алексей Мельник, бывший чиновник министерства обороны Украины, который сейчас является содиректором программ по международным отношениям и международной безопасности в Центре Разумкова в Киеве.

Мельник утверждает в комментарии, что эффективность ПВО остаётся высокой — перехватить удаётся около 80% беспилотников. Однако раньше этот показатель достигал 95%.

Кристина Харвард, аналитик по России из Института изучения войны, сказала, что, по текущим оценкам, Москва сейчас может производить около 2700 беспилотников Shahed в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок.

«Эти цифры позволяют России чаще запускать более 300 или даже 400 беспилотников всего за одну ночь», — сказала она CNN.

Тот факт, что некоторые беспилотники являются ложными целями, мало что меняет для украинской обороны, поскольку Москва адаптировала их таким образом, что их очень трудно отличить от настоящих.