Россия ищет возможность вернуть танки на поле боя – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 10:39
  Киев
Из-за большого количества дронов на поле боя практически не участвуют танки. Тем не менее, Россия сейчас разрабатывает системы противодейтсвия БПЛА для бронетехники – если русские реализуют задачу, это снова перевернет ход боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас разрабатывается много различных систем, которые могут детектировать дроны и потом отстреливать или сетки, или боеприпасы, или уже лазеры, которые их могут не допускать подход к танку.

Если, скажем, эта технология появится в ближайшее время, – а я знаю, что русские над этим работают, то могут вернуться танки на поле боя, и тогда война может снова видоизмениться, и тогда нужно будет искать новые направления, как, например, мы можем их поражать или останавливать.

То же самое можно сказать о другой технике. Война может стать ближе к той, к которой мы привыкли в прошлом. И все это может двигаться благодаря технологиям…

Будет зависеть от того, какие контр-технологические действия мы будем проводить. Я знаю, что Россия в этом направлении сейчас работает», – поделился опасениями Костенко.

