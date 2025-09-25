Россия ищет возможность вернуть танки на поле боя – полковник СБУ
Из-за большого количества дронов на поле боя практически не участвуют танки. Тем не менее, Россия сейчас разрабатывает системы противодейтсвия БПЛА для бронетехники – если русские реализуют задачу, это снова перевернет ход боевых действий.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас разрабатывается много различных систем, которые могут детектировать дроны и потом отстреливать или сетки, или боеприпасы, или уже лазеры, которые их могут не допускать подход к танку.
Если, скажем, эта технология появится в ближайшее время, – а я знаю, что русские над этим работают, то могут вернуться танки на поле боя, и тогда война может снова видоизмениться, и тогда нужно будет искать новые направления, как, например, мы можем их поражать или останавливать.
То же самое можно сказать о другой технике. Война может стать ближе к той, к которой мы привыкли в прошлом. И все это может двигаться благодаря технологиям…
Будет зависеть от того, какие контр-технологические действия мы будем проводить. Я знаю, что Россия в этом направлении сейчас работает», – поделился опасениями Костенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: