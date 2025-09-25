Россия ищет возможность вернуть танки на поле боя – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за большого количества дронов на поле боя практически не участвуют танки. Тем не менее, Россия сейчас разрабатывает системы противодейтсвия БПЛА для бронетехники – если русские реализуют задачу, это снова перевернет ход боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.