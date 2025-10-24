Россия готовится к битве за Одессу? По региону впервые ударили УАБы

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 14:13
  (Мск) , Киев
Российская армия впервые за время СВО нанесла удар по Одессе с помощью управляемой авиабомбы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил гауляйтер Одесской области Олег Кипер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы… Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения», – написал Кипер.

Военный аналитик, сооснователь украинского портала DeepState Руслан Микула в эфире днепропетровского ТВ подчеркнул: применять УАБы Россия начинает на том участке фронта, где планирует провести зачистку и наступление.

«Именно так – противник наращивает применение УАБов в том случае, когда нужно подчистить нашу логистику для того, чтобы осложнить наши возможности по отражению атак. Потому, действительно, на активных участках фронта, где противник наступает, они усиливают активность УАБами», – заявил Микула.

