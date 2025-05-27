России придется «снять перчатки»: эксперт о немецких ракетах на Украине

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Если Киев получит немецкие ракеты «Таурус», то для их обслуживания будет нужен персонал из Германии.

Об этом заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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«Если Украина получает Taurus, то это будет самое дальнобойное оружие, доступное сегодня ВСУ. Однако для его применения может потребоваться присутствие немецкого персонала. Это еще один индикатор, по которому можно будет определить факт готовящейся или свершившейся передачи, Если Украина действительно нанесет удар ракетами Taurus при поддержке Германии по российской территории, то удар возмездия со стороны Москвы не заставит себя долго ждать», – сказал эксперт «Известиям».

Он предполагает, что в этом случае мы снова увидим применение «Орешника», а все это может заметно осложнить прямые переговоры между Москвой и Киевом, начатые в Стамбуле.

По словам эксперта, по итогу Россия может «снять перчатки» и отказаться от собственных ограничений на Украине. Аналитик полагает, что по историческим причинам Россия будет гораздо жестче реагировать и менее терпима к действиям немцев, чем к воинственной риторике, исходящей от Великобритании или Франции.

«Но и реакция Москвы в таком случае должна быть максимально взвешенной, поскольку за действиями противника может скрываться цель спровоцировать Россию на жесткий ответ, что позволит перетянуть Трампа на сторону европейских союзников», – добавил Мелоян.

Ранее канцлер Германии объявил, что принято решение снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине.