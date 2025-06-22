Распустить НАТО! – манифестация в Гааге

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Левые силы организовали в центре Гааги шествие под лозунгом «Распустить НАТО!» и «Прекратить бомбежку Ирана!», которое прошло в день, когда здесь проходил саммит Североатлантического блока.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил участник манифестации от Грузии Лаша Шавдия. По его словам, шествие собрало активистов не только из европейских стран, но также из Африки и Америки. От постсоветского пространства были армяне и грузины. Последние представляли партии «Солидарность во имя мира» и «Единую Компартию Грузии».

«Полиция вела корректно, однако шествие к месту проведения саммита не пропустили. Митинг прошел возле муниципалитета», – сказал Шавдия.

По его словам, митингующими было принято итоговое заявление, где осуждается агрессия со стороны Израиля против Ирана.

«Израиль был оценен как фашистское государство. Что касается России, была подчеркнута её прогрессивная роль как страны, которая как раз препятствует распространению фашизма на постсоветском пространстве и в мире», – рассказал грузинский активист.

Участники также провели антиНАТОвскую конференцию.