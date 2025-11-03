Ракеты и дроны поразили промпредприятия и объекты энергетики

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 11:16
  (Мск) , Киев
Россия вновь поразила объекты энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории.

Прилеты подтверждают представители режима на местах.

«Ночью враг атаковал область БпЛА типа «Shahed», в результате чего есть повреждение энергетической инфраструктуры», – сообщил гауляйтер Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, в 12 населенных пунктах зафиксировано отключение света. Кроме того, в результате те атаки пожары начались и в областном центре.

«Спутники NASA фиксируют сильное возгорание на компрессорной станции «Марьевка» в Николаевской области», – информирует мониторинговый канал «Изнанка».

Атаке подверглась и Днепропетровская область. Местные гауляйтеры признали прилеты в Днепропетровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

«Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак», – сообщает Днепропетровская областная военная администрация.

Ударам подверглась и Сумская область. Пока конкретных данных нет, но «Укрзализныця» объявила об ограничении движения ряда  поездов.

О взрывах ночью писал и мэр Конотопа Артем Семенихин.

По предварительным данным, российские «Кинжалы» атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, со стороны России применено 12 ракет разного типа, включая «Кинжалы» и «Искандеры».

«Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях», – признают в ВСУ.

Все новости за сегодня



