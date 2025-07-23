«Путину придётся договариваться» – в Киеве злорадствуют по поводу водной блокады Донбасса

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Украинская армия должна приложить усилия по удержанию канала Днепр-Донбасс, чтобы продолжать водную блокаду региона.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кацапам надо еще решить вопрос, если они об этих территориях говорят, решить вопрос по захвату канала Днепр-Северский Донец, который в случае перемирия обеспечит Донбасс водой. Потому что достаточно серьезные проблемы на оккупированной территории по снабжению водой, и даже построение небольшого Дон-Донбасс не решило вопрос по обеспечению потребностей в воде», – сказал Коривонос.

Он подчеркнул, что если армии России не удастся взять под контроль весь канал, то Москве якобы придётся договариваться и идти на уступки.