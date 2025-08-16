Путин: По Украине наметился прогресс, но все требования России должны быть учтены. Киеву и ЕС – не надо интриговать

Михаил Рябов.  
16.08.2025 02:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 174
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия и США должны «перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске.

Путин сказал, что Трамп «понимает наличие у России  своих национальных интересов».

Россия и США должны «перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», заявил Владимир Путин по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он подтвердил, что, если бы Трамп был на месте Джо Байдена в 2022 году, боевые действия на Украине бы не начались.

«Пытался убедить, что не нужно доводить до ситуации, после которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. Сегодня мы слышим, что президент Трамп говорит – если бы был я, войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это. С президентом Трампом у нас наладился хороший деловой, доверительный контакт».

Путин дал понять, что переговоры по Украине еще будут продолжаться.

«Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях.  Для нас трагедия и тяжелая боль… Чтобы украинское Урегулирование носило устойчивый характер, должны быть устранены все первопричины кризиса. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России.

Рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий – не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить