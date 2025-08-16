Путин: По Украине наметился прогресс, но все требования России должны быть учтены. Киеву и ЕС – не надо интриговать
Россия и США должны «перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске.
Путин сказал, что Трамп «понимает наличие у России своих национальных интересов».
Он подтвердил, что, если бы Трамп был на месте Джо Байдена в 2022 году, боевые действия на Украине бы не начались.
«Пытался убедить, что не нужно доводить до ситуации, после которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. Сегодня мы слышим, что президент Трамп говорит – если бы был я, войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это. С президентом Трампом у нас наладился хороший деловой, доверительный контакт».
Путин дал понять, что переговоры по Украине еще будут продолжаться.
«Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. Для нас трагедия и тяжелая боль… Чтобы украинское Урегулирование носило устойчивый характер, должны быть устранены все первопричины кризиса. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России.
Рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий – не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс».
