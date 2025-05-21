«Путин – неоспоримый лидер» – Рубио в конгрессе согласился, что Россия легко сотрёт США с лица земли
Вне зависимости от происходящего на Украине, США и Россия должны поддерживать между собой связь.
Об этом на заседании Конгресса США заявил республиканец Даррел Иса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Владимир Путин – неоспоримый лидер страны, который обладает таким потенциалом, чтобы стереть нас с лица земли ядерным оружием», – сказал конгрессмен.
Присутствующий в зале госсекретарь США Марк Рубио согласился с утверждением.
«У них самый большой в мире запас стратегического оружия, и один из самых больших запасов тактического ядерного оружия. И он неоспоримый лидер, верно», – уточнил Рубио.
«Одна из вещей, которую каждый госсекретарь должен помнить – это то, что мир заключается не с друзьями, а с врагами», – добавил Иса.
Марк Рубио заверил, что диалог с Москвой будет продолжаться вне зависимости от происходящего на Украине.
«Это одна из причин, почему независимо от Украины между Соединенными Штатами и Москвой должен быть какой-то уровень общения. Было бы безответственно, если бы две крупнейшие ядерные державы на планете не общались, а так было последние три года.
Это не значит, что мы станем союзниками или друзьями, если условия не изменятся, но мы должны хотя бы поддерживать связь, чтобы избежать просчетов и войны», – подчеркнул госсекретарь.
Конгрессмен Иса добавил, что однажды у Америки уже получилось просто дождаться развала Советского Союза – так же может произойти и снова.
«Разве не так было во время Холодной войны? Президенты обеих партий и секретариат поддерживали отношения с Советским Союзом, вплоть до знаменитых переговоров президента Рейгана, которые фактически положили конец Холодной войне», – сказал республиканец.
«Если бы в 1961 году между США и Россией не было связи, началась бы война. Мир мог бы закончиться во время Карибского кризиса», – подытожил Рубио.
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