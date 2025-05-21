«Путин – неоспоримый лидер» – Рубио в конгрессе согласился, что Россия легко сотрёт США с лица земли

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Вне зависимости от происходящего на Украине, США и Россия должны поддерживать между собой связь.

Об этом на заседании Конгресса США заявил республиканец Даррел Иса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин – неоспоримый лидер страны, который обладает таким потенциалом, чтобы стереть нас с лица земли ядерным оружием», – сказал конгрессмен.

Присутствующий в зале госсекретарь США Марк Рубио согласился с утверждением.

«У них самый большой в мире запас стратегического оружия, и один из самых больших запасов тактического ядерного оружия. И он неоспоримый лидер, верно», – уточнил Рубио.

«Одна из вещей, которую каждый госсекретарь должен помнить – это то, что мир заключается не с друзьями, а с врагами», – добавил Иса.

Марк Рубио заверил, что диалог с Москвой будет продолжаться вне зависимости от происходящего на Украине.

«Это одна из причин, почему независимо от Украины между Соединенными Штатами и Москвой должен быть какой-то уровень общения. Было бы безответственно, если бы две крупнейшие ядерные державы на планете не общались, а так было последние три года. Это не значит, что мы станем союзниками или друзьями, если условия не изменятся, но мы должны хотя бы поддерживать связь, чтобы избежать просчетов и войны», – подчеркнул госсекретарь.

Конгрессмен Иса добавил, что однажды у Америки уже получилось просто дождаться развала Советского Союза – так же может произойти и снова.

«Разве не так было во время Холодной войны? Президенты обеих партий и секретариат поддерживали отношения с Советским Союзом, вплоть до знаменитых переговоров президента Рейгана, которые фактически положили конец Холодной войне», – сказал республиканец.