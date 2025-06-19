Путин: Дальше-то что? Укомплектованность ВСУ уже 47%

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Поставки «Таурусов» Украине не спасут ВСУ, укомплектованность которых уже стала ниже отметки, когда подразделения считаются боеспособными.

Об этом, обращаясь к одному из западных журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таурусы» – это высокоточное оружие, которым управлять украинские военнослужащие не могут. Они не в состоянии этого делать. Все это знают. Невозможно применять «Таурусы» без космической разведки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять «Таурусы» без немецких офицеров. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с РФ? Это по-другому назвать невозможно. Мы не хотим такого развития событий. Но если руководство ФРГ делает такой выбор – ну, хорошо, будем исходить из этого. Я говорю мягко – это нанесет очень серьезный ущерб нашим отношениям. Но никакого влияния на ход боевых действий этого не окажет. Российские ВС имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. На всех. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день. И дальнейшее движение вперед – даже если будут применяться «Таурусы» – неизбежно. Вы отношения с РФ разрушите, а результата никакого на поле боя», – сказал Путин.

Он пояснил: