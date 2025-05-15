Прямые переговоры ставят Украину в тяжёлое положение – галичанин-русофоб

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 21:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Начало двухсторонних переговоров поставит Россию в более выгодное положение, потому что у Киева нет своих аргументов или предметов для торга.

Об этом заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало двухсторонних переговоров поставит Россию в более выгодное положение, потому что у Киева нет...

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«Прямые переговоры России с Украиной будут всегда в одни ворота. Мы как раз поэтому так сильно стоим три года, что у нас не было прямых переговоров, что у нас были трёхсторонние отношения. Есть Европа, Америка.

Вот когда они в процессе, России тяжело. Когда они не в процессе, России будет легко. Потому что Россия выходит на прямые переговоры с картой фронта, а это 20% территории. То есть мы хотим иметь прямые переговоры с врагом, который 20% сейчас оккупировал.

И он будет играть от того, что либо есть военные аргументы, либо нет. Без третьих сторон наша позиция вообще слаба. И контраргументы наши будут контраргументами предоставленными третьими сторонами», – сказал Дроздов.

«Россия хочет их из переговоров выдавить. Ей выгоднее вступать в прямые переговоры. Потому что приходят со стамбульской писулькой, говорят: «Вот вы уже согласились, эту территорию мы контролируем, отвоевать вы не можете».

Там разговор жестковатый будет. Разговор будет тяжелее для России, когда есть Америка. Потому что Америка в ответ говорит – а тогда мы вам грохнем ваш энергетический сектор, пошлины на теневой ваш флот, завалим цены на нефть, и будете… Это Америка может сказать. А мы не можем этого сказать», – жаловался нацист.

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