Прямые переговоры ставят Украину в тяжёлое положение – галичанин-русофоб
Начало двухсторонних переговоров поставит Россию в более выгодное положение, потому что у Киева нет своих аргументов или предметов для торга.
Об этом заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прямые переговоры России с Украиной будут всегда в одни ворота. Мы как раз поэтому так сильно стоим три года, что у нас не было прямых переговоров, что у нас были трёхсторонние отношения. Есть Европа, Америка.
Вот когда они в процессе, России тяжело. Когда они не в процессе, России будет легко. Потому что Россия выходит на прямые переговоры с картой фронта, а это 20% территории. То есть мы хотим иметь прямые переговоры с врагом, который 20% сейчас оккупировал.
И он будет играть от того, что либо есть военные аргументы, либо нет. Без третьих сторон наша позиция вообще слаба. И контраргументы наши будут контраргументами предоставленными третьими сторонами», – сказал Дроздов.
«Россия хочет их из переговоров выдавить. Ей выгоднее вступать в прямые переговоры. Потому что приходят со стамбульской писулькой, говорят: «Вот вы уже согласились, эту территорию мы контролируем, отвоевать вы не можете».
Там разговор жестковатый будет. Разговор будет тяжелее для России, когда есть Америка. Потому что Америка в ответ говорит – а тогда мы вам грохнем ваш энергетический сектор, пошлины на теневой ваш флот, завалим цены на нефть, и будете… Это Америка может сказать. А мы не можем этого сказать», – жаловался нацист.
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