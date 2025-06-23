Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый украинец должен понимать, что для своего руководства он всего лишь расходное пушечное мясо.

Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Украине было несколько подразделений, которые отказались идти в бой. Они говорили: знаете, это одно дело, когда я умру, это ничего, но вы даже не вернете мое тело моей семье. Это уже перебор. Это уже за гранью сатанизма… Поэтому на них оказывается сильное давление. Украина забрала тела, но при одном условии – каждая семья должна была подписать документ, что они не будут претендовать на деньги, и государство даже не поможет им похоронить тела. Это просто дно», – сказал Крапивник.