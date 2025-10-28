Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если не локализовать Добропольский выступ, то могут случиться катастрофические последствия, поскольку в целом плачевная ситуация на Донбассе во многом зарождалась с прошлогоднего прорыва ВС РФ в Новгородском (Нью-Йорк).

Об этом на канале «Alpha Media» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.