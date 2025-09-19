«Процесс уже не остановить»: толпы жителей Бангладеш вторглись на Западную Украину

Из-за нехватки рабочей силы на Украину поехали мигранты, включая граждан беднейших государств планеты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё больше видишь в Киеве турок, представителей других наций, которые разворачивает офисы, работают и прекрасно себя чувствуют», – сказал политолог.

При этом он заметил, что тенденция касается не только офисных профессий, но и с рабочими специальностями.

«Я знаю, как Закарпатье сейчас привлекает всё больше жителей [одной из беднейших стран мира] Бангладеш, граждан Бангладеш, точнее говоря. И я думаю, что этот процесс уже не остановить, потому что количество рабочей силы, которой не хватает, уже превысило все мыслимые и немыслимые нормы», – заявил Романенко.

Заметим, что на острый дефицит рабочей силы повлияла принудительная мобилизация на войну с Россией, когда на фронт отправляют даже представителей крайне востребованных профессий.

