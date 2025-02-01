На Украине нарастает сопротивление принудительной мобилизации граждан. Дело доходит до применения оружия в отношении сотрудников ТЦК.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает командование Сухопутных войск Украины.

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«1 февраля 2025 на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199-му учебному центру произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных», – описывает ситуацию паблик Сухопутных войск Украины.