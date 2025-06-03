Президентом генассамблеи ООН стала внучка нациста и заклятый враг России

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Известная антироссийской позицией экс-глава МИД Германии Анналена Бербок избрана новым президентом генассамблеи ООН.

«Наш заклятый враг», – охарактеризовал ее российский дипломат Михаил Демурин.

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Живущий в Германии политолог Александр Сосновский уточняет:

«В качестве президента Бербок будет председательствовать на заседаниях и определять процедуры и пункты повестки дня. Решения Генеральной Ассамблеи имеют символическое значение и не являются обязательными для исполнения. И все равно противно».

Ранее немецкая пресса рассказала о нацистском прошлом деда Бербок Вальдемара (он дожил до 2016 года).

«Он был ярым сторонником нацистов. Более того, полковник Бербок был «безусловным национал-социалистом», «полностью укоренился в национал-социализме». Он несколько раз внимательно прочитал книгу Гитлера «Майн кампф» и «полностью придерживался принципов национал-социализма». В 1944 году он должен был быть награжден Крестом военных заслуг с мечами — одной из самых престижных нацистских наград, которую выдавали за «специальные заслуги в условиях вражеского огневого воздействия или за особые заслуги в ходе военных действий», – приводила выдержки из публикаций спикер МИД РФ Мария Захарова.

Политолог Николай Стариков объясняет, как потерявшая должность после проигранных выборов Бербок получила новоый высокооплачиваемый пост.