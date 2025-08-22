Президент Азербайджана: Мы в любой момент должны быть готовы к войне

Михаил Рябов.  
22.08.2025 09:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 503
 
Азербайджан, Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия


Ильхам Алиев заявил, что военная операция Азербайджана против Нагорного Карабаха единственным примером безоговорочной победы одной из сторон за последние 80 лет, явно намекая, что Россия не может похвастаться подобным результатом в ходе СВО на Украине.

«Азербайджан –сильная страна, мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас. Во всяком случае, за последние 80 лет в мире не было второй страны, которая бы добилась столь полной и абсолютной победы, как Азербайджан. Вы видите, какие процессы протекают сейчас в мире. В разных местах происходят столкновения, войны… Но никто не добился полной победы… Мы единственная страна, единственный народ, которые добились полной, абсолютной победы. Мы заставили противника подписать акт о капитуляции», – похвалился Алиев.

Он заявил об укреплении ВС Азербайджана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы наращиваем нашу военную мощь… Мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос.

В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра… если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», – бахвалится Алиев.

