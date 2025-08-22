Президент Азербайджана: Мы в любой момент должны быть готовы к войне

Ильхам Алиев заявил, что военная операция Азербайджана против Нагорного Карабаха единственным примером безоговорочной победы одной из сторон за последние 80 лет, явно намекая, что Россия не может похвастаться подобным результатом в ходе СВО на Украине.

«Азербайджан –сильная страна, мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас. Во всяком случае, за последние 80 лет в мире не было второй страны, которая бы добилась столь полной и абсолютной победы, как Азербайджан. Вы видите, какие процессы протекают сейчас в мире. В разных местах происходят столкновения, войны… Но никто не добился полной победы… Мы единственная страна, единственный народ, которые добились полной, абсолютной победы. Мы заставили противника подписать акт о капитуляции», – похвалился Алиев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заявил об укреплении ВС Азербайджана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».