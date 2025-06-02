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Украинским экспертам нужно перестать себя тешить иллюзиями о якобы надвигающемся коллапсе России. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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