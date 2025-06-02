Прекратите болтать о развале России. Она устойчива, как и ранее – киевский политолог
Украинским экспертам нужно перестать себя тешить иллюзиями о якобы надвигающемся коллапсе России. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нет никаких предпосылок, прежде всего в российской экономике, для развала. Дефицит бюджета России менее 2 процентов. Где вы видели, чтобы страны с таким дефицитом разваливались?
В США 6 процентов, во всех странах ЕС в среднем 4-5 процентов, Япония – 4 процента. И они не разваливаются, и не собираются разваливаться. А почему-то Россия с таким дефицитом бюджета должна развалиться?
Опять же, украинские экономисты, эксперты постоянно говорят, что в России банки посыплются, рубль обвалится.
Но можно же просто открыть интернет и посмотреть. До полномасштабного вторжения – 80 рублей за доллар, сегодня – 80 рублей за доллар. Вы видите качественные признаки развала российской экономики? Зачем это говорить?» – возмущается Себастьянович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: