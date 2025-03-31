Прекращение войны на Украине убьёт Евросоюз

Вадим Москаленко.  
31.03.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как только война на Украине закончится, режимы многих стран-членов ЕС, как и всего Евросоюза, столкнутся с очень серьёзными последствиями.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только война на Украине закончится, режимы многих стран-членов ЕС, как и всего Евросоюза,...

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«Первый день мира на Украине станет последним днем известной нам Европы в формате Евросоюза. Это я вам сходу говорю. Потому что весь проект Евросоюза — это глобалистический проект, который построен теми глобалистами, которым 20 лет. Ну, по сути, это были и демы, и респы, но это глобалисты под руководством демов, которые строили этот глобалистический проект.

В нём сейчас, когда оно всё начало рушиться, остался только основной треугольник – Лондон, Париж, Берлин, который противостоит новой администрации в США, администрации Трампа. Это глобалистический проект», – сказал Чаплыга.

«И все прекрасно понимают одну простую вещь, что единственное теперь, с чего может выжить Евросоюз, он может выжить только с печатания новых денег.

Равно как они пытались выжить в своё время – они печатали много пустых денег. Тогда повод был вакцины, пандемия. Но не получилось. Единственная тема – это тема войны.

А учитывая, что Трамп каждый день повторяет, что никакая Россия ни на какую Европу нападать не собирается, ну вот, а это же будет только развиваться эта тема, то, соответственно, единственная тема, которая может быть – это поддержка войны на Украине.

Более того, если в Украине устанавливается мир, срываются маски лицемерия со многого. Даже не столько внутри Украины, сколько внутренние элиты в Германии, в Лондоне, в Париже, должны будут объяснить своим гражданам, что это было три года. Это снесёт их, это будет ураган просто. Поэтому допустить этого нельзя», – добавил он.

 

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