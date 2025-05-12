Предложение о встрече в Стамбуле готовилось давно и оказалось неожиданным лишь для Запада
Предложение России 15 мая провести переговоры в Стамбуле были подготовлены заранее, но стали полной неожиданностью для Запада. Вопрос в том, насколько противоположная сторона готова действовать «с колёс».
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, что все заявления, которые сделал Владимир Владимирович после парада 9 мая, были подготовлены заранее и не были привязаны к тому, кто приедет, в каком количестве из каких стран. В этом плане предложение без каких-либо предварительных условий встретиться в Стамбуле – это, в первую очередь, демонстрация готовности Российской Федерации к переговорам.
Та самая готовность, которую ставили под сомнение представители коллективного Запада, и даже тот же Трамп. Мы показали то, что мы готовы прилететь в Стамбул без каких-либо предварительных условий», – отметил он.
При этом эксперт не исключает, что Зеленский «разыграет какой-нибудь спектакль», чтобы не ехать в Стамбул, и в этом его поддержат Франция и Великобритания.
«Сложно сказать, насколько переговоры реальны. Если противоположная сторона будет готова также с колёс приступить к ним, то, безусловно, переговоры состоятся. С нашей стороны это не спонтанное, а запланированное решение, к которому есть даже программные положения.
Но предложение России провести переговоры в Стамбуле15 мая – это неожиданная вводная и для Украины, и для Запада. Насколько они успеют среагировать, готовы ли действовать стремительно – это большой вопрос. Потому что, когда дела доходят до конкретных действий, очень многие политики начинают трусить.
Зеленский может разыграть какой-нибудь спектакль, может поломаться, как гимназистка. Но при этом все понимают, и Зеленский в том числе, что если его хозяева в Вашингтоне дадут отмашку, он выполнит любое указание, причём так, как ему сказали», – заключил Манойло.
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