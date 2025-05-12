Предложение о встрече в Стамбуле готовилось давно и оказалось неожиданным лишь для Запада

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Предложение России 15 мая провести переговоры в Стамбуле были подготовлены заранее, но стали полной неожиданностью для Запада. Вопрос в том, насколько противоположная сторона готова действовать «с колёс».

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что все заявления, которые сделал Владимир Владимирович после парада 9 мая, были подготовлены заранее и не были привязаны к тому, кто приедет, в каком количестве из каких стран. В этом плане предложение без каких-либо предварительных условий встретиться в Стамбуле – это, в первую очередь, демонстрация готовности Российской Федерации к переговорам. Та самая готовность, которую ставили под сомнение представители коллективного Запада, и даже тот же Трамп. Мы показали то, что мы готовы прилететь в Стамбул без каких-либо предварительных условий», – отметил он.

При этом эксперт не исключает, что Зеленский «разыграет какой-нибудь спектакль», чтобы не ехать в Стамбул, и в этом его поддержат Франция и Великобритания.