Предложение о встрече в Стамбуле готовилось давно и оказалось неожиданным лишь для Запада

Катя Добрина.  
12.05.2025 16:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 700
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Предложение России 15 мая провести переговоры в Стамбуле были подготовлены заранее, но стали полной неожиданностью для Запада. Вопрос в том, насколько противоположная сторона готова действовать «с колёс».

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение России 15 мая провести переговоры в Стамбуле были подготовлены заранее, но стали полной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, что все заявления, которые сделал Владимир Владимирович после парада 9 мая, были подготовлены заранее и не были привязаны к тому, кто приедет, в каком количестве из каких стран. В этом плане предложение без каких-либо предварительных условий встретиться в Стамбуле – это, в первую очередь, демонстрация готовности Российской Федерации к переговорам.

Та самая готовность, которую ставили под сомнение представители коллективного Запада, и даже тот же Трамп. Мы показали то, что мы готовы прилететь в Стамбул без каких-либо предварительных условий», – отметил он.

При этом эксперт не исключает, что Зеленский «разыграет какой-нибудь спектакль», чтобы не ехать в Стамбул, и в этом его поддержат Франция и Великобритания.

«Сложно сказать, насколько переговоры реальны. Если противоположная сторона будет готова также с колёс приступить к ним, то, безусловно, переговоры состоятся. С нашей стороны это не спонтанное, а запланированное решение, к которому есть даже программные положения.

Но предложение России провести переговоры в Стамбуле15 мая – это неожиданная вводная и для Украины, и для Запада. Насколько они успеют среагировать, готовы ли действовать стремительно – это большой вопрос. Потому что, когда дела доходят до конкретных действий, очень многие политики начинают трусить.

Зеленский может разыграть какой-нибудь спектакль, может поломаться, как гимназистка. Но при этом все понимают, и Зеленский в том числе, что если его хозяева в Вашингтоне дадут отмашку, он выполнит любое указание, причём так, как ему сказали», – заключил Манойло.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить