Правозащитник: «Сербия должна подготовить доклад о реабилитации усташизма в Хорватии»

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Лидер Союза сербов региона Миодраг Линта заявил, что Сербии следует подготовить доклад о реабилитации усташей в Хорватии и нарушении прав человека оставшихся там сербов, включая угрозы и физические нападения на этнической почве.

Он считает, что этот документ следует перевести на несколько иностранных языков и разослать международным организациям и СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Литда уверен, что следует обратить внимание на инцидент, который произошел 26 января в Сплите перед матчем «Хайдук» против «Славен Белупо». Тогда фанаты ФК «Хайдук», выстроившись колонной, свободно прошли маршем по Сплиту, выкрикивая усташское приветствие Za dom sprmni! (За Отчизну готовы!), распевая песню «Вперед, Усташи!». Он отметил, что это событие является одним из многих примеров того, как Хорватия оказывается в ловушке усташского прошлого.

«Это не инцидент, а нормальное явление в хорватском обществе. Совершенно очевидно, что Хорватия является государством яростной ненависти и нетерпимости по отношению к сербам и всему сербскому, поскольку хорватский народ не признал свое геноцидное прошлое», — говорится в письменном заявлении Линты.

Правозащитник обратил внимание на то, что оставшимся в Хорватии сербам поступают письма с угрозами и предложениями покинуть страну, либо подвергнуться физическим нападениям. Он отметил, что никто из хорватских официальных лиц не осудил прославление преступников-усташей и усташское приветствие, и посетовал на то, что и на этот раз никто не будет привлечен к уголовной ответственности за преступление на почве ненависти.

«В Хорватии с момента прихода к власти Туджмана [лидера сепаратистов-реваншистов и первого президента Республики Хорватия] в 1990 году продолжается процесс реабилитации усташей и НДХ. Для большинства хорватского народа усташи были и остаются борцами за свободу Хорватии, а не массовыми убийцами», – отметил Линта.

Правозащитник напомнил, что в Хорватии усташское приветствие Za dom sprmni! было фактически легализовано решением правительства Андрея Пленковича, министерства администрации и Высшего суда по делам об административных правонарушениях от 2020 года.