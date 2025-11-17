Поздно. Европейские лидеры уже не способны на конструктивную дипломатию – Песке

Максим Столяров.  
17.11.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 91
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские лидеры так далеко зашли в своей русофобской риторике и политике, что вернуться к нормальной дипломатии с Россией уже не смогут.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил основатель ИД «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры так далеко зашли в своей русофобской риторике и политике, что вернуться к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни у Мерца, ни у Рютте или Макрона и тем более ни у фон дер Ляйен или Стармера, у них нет запаса доверия, необходимого для полноценного разговора [с Москвой].

Я уверен, что если бы из брюссельской Еврокомиссии кто-нибудь серьезный начал звонить в Кремль, там бы наверняка ответили.

Но дело в том, что если наша Урсула на протяжении уже 7 месяцев говорит: «Я буду говорить с Москвой с позиции силы», ну а в Москве говорят: «Ну давай, покажи нам, что там у тебя за сила», – сказал Песке.

«Просто, наши головы в Европе уже наговорили столько, что вернуться в нормальность этим людям практически невозможно. Когда Фридрих Мерц стал федеральным канцером, у него была возможность позвонить или слетать в Москву договариваться о новой экономической и геополитической архитектуре.

Но нашим европейцам по-прежнему кажется, что мы можем додушить Россию, а России кажется, что она может додушить Европу. Нет противостояния между США и Россией прямого, а вот с Европой есть что ни на есть самое наглядное.

И наши Мерц и Рютте должны были съездить, наладить контакты. Это входит в круг их первейших обязанностей, ведь худой мир лучше доброй войны», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить