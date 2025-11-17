Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры так далеко зашли в своей русофобской риторике и политике, что вернуться к нормальной дипломатии с Россией уже не смогут.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил основатель ИД «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни у Мерца, ни у Рютте или Макрона и тем более ни у фон дер Ляйен или Стармера, у них нет запаса доверия, необходимого для полноценного разговора [с Москвой]. Я уверен, что если бы из брюссельской Еврокомиссии кто-нибудь серьезный начал звонить в Кремль, там бы наверняка ответили. Но дело в том, что если наша Урсула на протяжении уже 7 месяцев говорит: «Я буду говорить с Москвой с позиции силы», ну а в Москве говорят: «Ну давай, покажи нам, что там у тебя за сила», – сказал Песке.